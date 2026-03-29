2026年3月29日(日)、25日（水）から5日間にわたって行われてきた「インフロニア B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2026」も最終日。戦いの舞台である日環アリーナ栃木 (栃木県宇都宮市)では決勝が行われた。琉球ゴールデンキングス U15とライジングゼファー福岡 U15による2年連続の対戦となった決勝戦。昨年は#54越圭司、#29 宮里俊佑ダブルエースの活躍により71-53で琉球U15が勝利した。福岡 U15