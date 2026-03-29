35.7が、6月より開催する東名阪ツアーのタイトルとキービジュアルを公開。また、4月29日に新曲「私のせい」を配信リリースする。 （関連：【画像あり】35.7、過去最大規模で行う東名阪ワンマンツアー『to_ten』のキービジュアル） 過去最大規模となる本ツアーのタイトルは『35.7 ONEMAN LIVE 2026 “to_ten”』に決定。メンバーの大学卒業を経て、これまでのキャリアに“読点”を