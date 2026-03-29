（台北中央社）29日午前11時12分ごろ、南部・屏東県来義郷を震源とする地震があった。震源の深さは23.3キロ、地震の規模を示すマグニチュード（M）は4.7と推定される。中央気象署（気象庁）は同日、今回の地震はM4以上の地震が一定期間起きていない「空白域」であったとし、今後3〜5日間はM4〜4.5の余震が起きる恐れがあるとして注意を呼びかけた。この地震では屏東県で最大震度3を記録した。同署地震観測センターの陳達毅科長は記