【その他の画像・動画等を元記事で観る】 STARGLOWが、4月1日リリースの2ndシングル「USOTSUKI」のティザー映像第2弾を公開した。 ■「USOTSUKI」は跳ねた爽やかなビートとは裏腹に、戻れない過去の後悔を切なく歌うラブソング 「USOTSUKI」は、STARGLOWのメンバー5人が出演するヴァセリン『グルタヒア ボディローション』の新CMにも起用されている楽曲で、跳ねた爽やかなビートとは裏腹に