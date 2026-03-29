五島のグルメなどを楽しめる物産展で30日、かんころ餅づくり体験が行われ、多くの人でにぎわいました。 五島の名産「鬼鯖鮨」など270点が集結した「五島の観光とよか産品まつり」。 長崎市の浜屋百貨店で開催されていて、22の店が並んでいます。 29日には、五島を代表する郷土食「かんころ餅」をつくる体験イベントも行われ、多くの家族連れでにぎわいました。 物産展は、30日午後5時までの開催です。