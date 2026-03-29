日本プロ麻雀協会に所属する雀士、成海有紗。 “三倍満ボディ” で麻雀界を賑わす彼女の素顔とはーー。「意外と思い切りがいいタイプなのかもしれないです。麻雀を覚えたくていきなり麻雀店で働いてみたり、グラビアにも挑戦してみたり。せっかくの機会だからやってみようと思って。知らないことには挑戦してみたくなるというか、好奇心が旺盛なんだと思います」プライベートでは、習い事にもたくさん挑戦してきたという。「料