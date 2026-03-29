愛くるしいルックスとマシュマロボディが話題の浜辺ゆりな。彼女が抱く夢とはーー。「思い返してみると、小さいころから写真を撮られるのが好きでしたね。修学旅行のときも、よく自分から写りにいったりしていました（笑）。だから、今日の撮影も最初は緊張していたんですけど、楽しかったので、またやってみたいです」ゆくゆくは紙の写真集も出してみたい？「昔から乃木坂46さんが好きなんですけど、皆さん写真集を出すじゃな