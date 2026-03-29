9回阪神1死、森下が左越えに本塁打を放つ＝東京ドーム阪神の森下が29日の巨人戦で今季チーム初本塁打を放った。8―6の九回1死で、サウスポー石川の浮いたチェンジアップを逃さなかった。阪神ファンが陣取る左翼席へ運び「（逆転した八回に）みんなが粘りを見せてくれたので、一発につながった」と仲間を持ち上げた。4年目で通算50本塁打となったが「もっと上を目指している」と意に介さない。開幕3連戦は5安打2打点、打率4割5