【プラハ共同】国際スケート連盟（ISU）が検討するフィギュアのルール改革を巡り、ショートプログラムとフリーの合計得点で争う方式を廃止する案に鍵山優真ら世界選手権の男子メダリスト全員が懸念を示した。28日のプラハでの記者会見で、鍵山は「賛成できない。今のルールだからフィギュアの魅力が発揮される」と見解を述べた。