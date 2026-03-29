阪神１２−６巨人（セ・リーグ＝２９日）――阪神が乱打戦を制した。八回に坂本の適時打と代打木浪の２点打で逆転し、九回にも突き放した。巨人は救援陣が踏ん張れず、１４年ぶりの開幕カード負け越し。◇広島１−０中日（セ・リーグ＝２９日）――広島が開幕３連勝を飾った。六回に敵失で均衡を破り、栗林が被安打１でプロ初先発初完封。中日は好投の高橋宏を打線が援護できず、８年ぶりの開幕３連敗。◇ヤクルト５−３Ｄｅ