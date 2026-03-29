男子で優勝したイリア・マリニン＝プラハ（共同）イリア・マリニン（米国）が28日の世界フィギュアで悪夢を振り払った。2月の五輪で15位と大乱調だったフリー。ジャンプは代名詞のクワッドアクセル（4回転半）を封印したものの、計5度の4回転が安全策という別格の演技構成で圧勝した。「ようやくシーズンが終わって本当にほっとしている」と柔らかに笑った。重圧に押しつぶされた初五輪を教訓に、楽しんで滑ることを重視。原点