ボートレース宮島の「中日スポーツ賞」は２９日、予選最終日となる４日目の開催が行われた。１３３期の新鋭・金子龍斗（２２＝兵庫）は得点率７位で予選突破した。相棒７１号機は「２連率２３％の感じはない。他の足はともかく、展示タイム通りで伸びはいい」と信頼を寄せる。準優は３号艇。「まくり差しのイメージなので、もう少しターン回りを良くして臨みたい」と１Ｍ攻略の青写真を描く。そして「最近は準優に乗る回数も