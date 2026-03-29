旅行の楽しみといえば、その土地ならではのおいしい食べ物。ただしひとり旅の場合、「外食するのはハードルが高い」と感じる人もいるかもしれません。ここでは人気スタイリストで、旅の達人でもある地曳いく子さんに、旅先でおいしいおすし屋さんを楽しむコツを教えてもらいました。※ この記事は文庫『新しい大人ひとり旅』（扶桑社刊）に掲載された内容を一部抜粋・再編集して作成しています地方のおすしのおいしさを知って開眼