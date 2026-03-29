ボートレース徳山の「日本トーター杯争奪戦」が３０日、開幕する。中山将（３４＝三重）が直近６節で５優出２Ｖの絶好調４０号機を前検で獲得した。「ターンで押してる感じがあったし、レース足がいいのかな」と早速、好感触をつかんでいる。前走の下関で今年２回目の優出を果たし、昨年１１月以降の勝率は６・７２と２０２６年後期はＡ１初昇格ペース。上昇の要因については「調整がハマっているし、以前よりも突き詰めて調