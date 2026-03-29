巨人が２９日の阪神戦（東京ドーム）に６―１２で敗れ連敗。２０１２年以来、１４年ぶりの開幕カード負け越しとなった。プロ初登板初先発となったドラフト３位ルーキー・山城京平投手（２２）は３回途中５失点ＫＯとほろ苦デビューに終わったものの、打線は奮起。最大４点あったビハインドをダルベックの２号２ランなどから５回に同点に追いつくと、７回には泉口の１号ソロで一時勝ち越しに成功した。なんとか１点のリードを