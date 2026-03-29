ＴｉｋＴｏｋ総再生３億回超を誇る小中学生男女１４人組ボーカル＆ダンスカンパニー「ＰＧ」が２９日、都内で「ＭＩＤＮＩＧＨＴＦＥＶＥＲ」リリース記念イベントのファイナル公演を開催。約２０００人を集めた２公演で「ＭＩＤＮＩＧＨＴＦＥＶＥＲ」やデビュー楽曲「ＷＡ・ＢＩ・ＳＡ・ＢＩ」などをパフォーマンスした。昨年１２月からスタートした自身最大規模となる全国８都市１７会場３４公演のリリースイベントツア