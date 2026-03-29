クローゼットの洋服、気づけば増えていませんか？じつは1着ごとに、想像以上の「場所」を使っています。今回は、片づけのプロでありファイナンシャルプランナーの下村志保美さんに、“場所代”という考え方から、服のもち方を見直すヒントを伺いました。「いつか着るかも…」と手放せない服にかかる意外なコストや、クローゼットをすっきり保つコツを紹介します。クローゼットにかけてある服1着の「場所代」はいくら？まずは、少