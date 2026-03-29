筆者の知人のA子さんの出産エピソードをご紹介します。あらかじめ日程を決めて入院する「計画出産」を選択したA子さん。当日は夫とLDR（陣痛・分娩・回復室）で赤ちゃんの誕生を待っていました。ところがそこへ、呼んでもいないはずの過干渉な実母が現れて！？ 計画出産の当日、突然現れた人物