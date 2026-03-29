76万回表示され4.7万「いいね」を獲得しているのは、猫のからだが人間とはまったく違うことがよくわかる様子。投稿には「レンチンし過ぎて膨らんだ時のお餅みたい」「柔らかいちご大福」と、お餅や大福に例える視聴者が続出しています。 【動画：透明のキャットウォークの上にいた猫→『座る瞬間』を下から見ていると…驚きの光景】 猫が座るとどうなる？ X（Twitter）アカウント「無重力猫ミルコのお家」に投稿されたの