遊びに夢中の「うなぎ」ちゃん。オモチャやぬいぐるみに一生懸命ですが、飼い主さんが名前を呼ぶと一目散に走ってきてムササビジャンプ！ そのあまりのかわいらしさに「飼い主様うらやましい」「かわいい ひたすら かわいい」とコメント欄にはメロメロになる人が溢れています。 【動画：おもちゃで楽しく遊んでいた子猫→飼い主さんに『名前を呼ばれる』と…可愛すぎる行動】 お気に入りのオモチャで遊ぶ YouTubeチャンネル『