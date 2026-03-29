【シャトレーゼ】では今、春を感じる「新作スイーツ」がお目見え中。イースターにちなんだケーキやプリンアラモード、さらには桜のあんみつなどが登場しています。和洋のスイーツが満喫でき、可愛い見た目に心も癒されそう。ティータイムにぴったりな新作を、ぜひご褒美として味わってみて。 ポップなビジュアルが可愛い「イースター うさぎのキャロット畑」