猫の行動には理由があります 猫の知能は、人の2～3歳児程度だと言われています。猫は、子どものようには話せませんが、ある程度の単語を聞き取り理解できます。また猫は、自力で生存していくための能力が特に長けているとも言われています。 非常に慎重で警戒心が強かったり、過去に経験した自分の行動とその結果を結びつけて学習し、自分が取るべき行動や避けるべき行動を適切に選べるのは、生き抜く能力の高さを