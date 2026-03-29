DJ、タレントの小林克也が3月27日、自身のインスタグラムを更新し、85歳の誕生日を迎えたことを報告した。 【写真】有田哲平がゲスト出演小林克也の85歳を祝福した スタッフらと乾杯する画像を掲載し「85歳の誕生日たくさんのお祝いメッセージありがとうございます♪」とコメントした。手前の人物の腕が小林の顔を半分隠しているような画像で「（写真あまり撮れませんでした by スタッフ）」と注釈が付けられてい