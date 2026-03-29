プロ雀士の成海有紗が、24日発売の写真週刊誌「FLASH」最新号に登場した。 【写真】三倍満ボディの真骨頂！ボリュームがすごすぎて振り込んじゃう 成海は2021年にプロテストに合格し、日本プロ麻雀協会に入会したプロ雀士。今年2月17日発売の同誌でグラビアを初披露し、自慢のグラマラスな“三倍満ボディ”で大注目を浴びたことから、同号でおかわりグラビアが決定した。衣装からあふれ出しそうな美スタイルを披露して