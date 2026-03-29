Androidに標準でインストールされている画像ビューアは、スマホのカメラアプリで撮影した画像を閲覧するだけなら十分な性能があるものの、ダウンロードした画像を見ようとすると対応外フォーマットで表示できないという場面があります。画像ギャラリービューアの「Aves」は無料で使用でき多くのフォーマットやメディアタイプに対応しているとのことで、使用感を実際に確認してみました。GitHub - deckerst/aves: Aves is a gallery