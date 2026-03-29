元ＳＫＥ４８でタレントの須田亜香里がマラソンロケのオフショットを公開した。２９日にインスタグラムで「フルマラソン完走後にご縁をいただきまして、走ってまいりました静岡県富士市にて、ずっと富士山を見ながら走れて最高でした！」とつづり、富士山を背に昨年６月に解散したお笑いコンビ「ロンドンブーツ１号２号」田村亮、タレントの中村優とのショットをアップした。続けて「走って、喋って、出逢いを楽しんで、美