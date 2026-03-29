◆女子プロゴルフツアーアクサレディス宮崎最終日（２９日、宮崎・ＵＭＫＣＣ＝６５３９ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、申ジエ（韓国）は３位で出て３バーディー、ボギーなしの６９で通算１１アンダーに伸ばしたが、優勝した永峰咲希（ニトリ）に２打届かず２位に終わった。後半の１２番のバーディーで首位浮上。１７番で永峰に１打リードされると、１８番パー５は第２打を左の急斜面ラフへ打ち込んだ。左打ち