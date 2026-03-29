29日未明、新潟県弥彦村にあるプラスチック製品を製造する工場で火事がありました。消防が出動し、火は午後4時ごろ消し止められました。火事があったのは、プラスチック製品を製造するJEJアステージの弥彦工場です。警察などによりますと、29日午前3時半ごろ、火災を知らせるアラームの作動を受け駆け付けた警備会社の職員から「火が上がっている」と通報がありました。消防が出動し消火にあたりましたが、工場と棟続きの倉庫部分