「東京女子プロレス」（２９日、両国国技館＝観衆３０８９人）プリンセス・オブ・プリンセス選手権試合は元アイドルグループＳＫＥ４８の荒井優希が、王者・渡辺未詩のＶ５防衛を阻止、第１７代王者に輝いた。アイドルとの両立で４年、レスラー専念から１年で団体の至宝ベルトを獲得した。ついに団体のセンターに立った。ベルトを手に荒井は「荒井は夢を見るチャンピオンになります。夢をみんなで叶えたい。私の夢は、もっと