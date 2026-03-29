外出中に見守りカメラを覗いてたところ、愛犬の姿が見えず…。残念に思って再度すぐに開き直してみた結果、画面上にはまさかの光景が広がっていたのだといいます。 何度も見たくなる微笑ましいその光景は記事執筆時点で19.7万回を超えて表示されており、1万件のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：留守番中の犬を見ようと『見守りカメラ』を覗いた結果→姿が見えないと思った、次の瞬間…想定外の光景】 見守りカメ