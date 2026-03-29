“揺れる恋心を叫ぶ”新世代ロックバンド YURERUKOが、新曲「SUPER愛さレディー」を4月8日にリリースする。 （関連：“マンガ愛”が生んだバンドの名曲UNISON SQUARE GARDEN、9mm Parabellum Bulletらが見せるカルチャーの化学反応） 同楽曲は、4月4日より放送開始となるドラマ『大丸愛は選択する』（テレビ朝日）の主題歌として書き下ろされた1曲。主演の熊元プロレス（紅しょうが）演じる主人公 大丸