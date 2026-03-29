元横綱・貴乃花光司氏とフリーアナウンサー・河野景子の長男で、靴職人、画家、歌手などマルチに活動する花田優一が２９日までに兄妹ショットを公開して話題になっている。優一はインスタグラムで妹である白河れいとの２ショットを披露。「本日、千穐楽を迎えたとの報告を受け、全国各地より白河れい出演『プレゼントラフター』をご観劇賜りました皆様に、心より御礼申し上げます」と白河が出演していた舞台を観覧したことを報