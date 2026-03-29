藤井聡太棋王（23）＝王将など6冠＝が増田康宏八段（28）の挑戦を受ける第51期棋王戦5番勝負第5局は29日、鳥取市「有隣荘」で指され、藤井が77手で勝利した。対戦成績を3勝2敗として4連覇。連続5期が条件の永世棋王へ王手をかけた。敗れた増田は2度目のタイトル戦で獲得はならなかった。「昨年度は3連敗。成長できたのかなと思う」今月1日の棋王戦第3局を終えた時点で2勝1敗。獲得へ王手をかけながら、連敗した。増田は終局