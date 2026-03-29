お笑いコンビ「サンドウィッチマン」が、29日放送のフジテレビ系「かのサンド」（日曜前10・00）に出演し、NHKにまつわるエピソードを語った。狩野英孝とともに、この日のロケでは東京・原宿の竹下通りを訪れた。オープニング映像は、渋谷のNHK放送センターにほど近い代々木公園周辺で撮影。3人はかつてNHKで放送されたお笑い番組「爆笑オンエアバトル」について話した。会場でネタを披露し、観覧者投票の上位組だけがオンエ