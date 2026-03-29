体操男子の日本代表が２９日、東京・味の素ナショナルトレーニングセンターで今季の国内初戦となる全日本選手権（４月１７日開幕、高崎）に向けた試技会を公開した。東京五輪王者の橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）は、左肩を痛めているため欠場した。１４日の鉄棒の練習中に痛めたと話したが、他選手の試技会の合間につり輪以外は練習しており大事には至っていいない。全日本選手権は出場予定で「全日本まで時間があ