「遺留捜査 （2011）」(テレ朝チャンネル1) 2022年の第7シーズンまで放送された上川隆也の代表作「遺留捜査」シリーズ。今年で放送開始から15周年を迎え、長きに渡って愛され続けている作品だ。その原点となったのは2011年放送の第1シーズンだった。 上川隆也の代表作「遺留捜査」シリーズの原点は2011年(C)東映上川が演じるのは、風変わりな科学捜査係の警部補・糸村聡。第1シーズン放送当時、上川は演じる糸村はたちまち人