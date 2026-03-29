インフルエンサーのチェ・ジュンヒが、結婚を前に憂鬱な気持ちを吐露した。チェ・ジュンヒは最近、自身のSNSで招待状を公開した。来る5月、彼女は11歳年上の一般男性との結婚を控えている。【写真】チェ・ジュンヒ、ウェディング写真が炎上この日、チェ・ジュンヒは結婚を祝福したあるネットユーザーに対し、「正直、結婚を準備しながら、自分が抱えるには少し荷が重いほど、たくさんのことがあった。記事やデマも多かったけど、そ