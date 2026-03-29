ボートレース戸田の「日本トーター・SODAカップ」は予選2日間を終えた。安定した航跡を刻んでいる一人が動きが井手良太（38＝大阪）だ。初日の3、1着から2日目は7R6号艇で登場。枠なりの大外からスタートは飯島誠と並ぶコンマ23の2番手タイ。スリット後はググッと出ていったが、カド4コースの下河雅史が伸び返して1マーク捲りを敢行。捲り差した井手はバックに入り先行していた下河に内から並んで2マークを先取り。日またぎ