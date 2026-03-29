フジテレビで放送中の国民的アニメ「ちびまる子ちゃん」（日曜午後6時）「ちびまる子ちゃん」の新エンディング主題歌、宇多田ヒカル「パッパパラダイス」が29日放送の「桜咲くみんなに幸あれ！春の1時間スペシャル」にて初オンエアされた。放送終了後、「ちびまる子ちゃん」の公式サイトが更新され、宇多田ヒカルからのコメントが公開された。宇多田ヒカルのコメント全文まるちゃんと同じ9才の時に出会った「ちびまる子ちゃん」