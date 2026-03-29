アイドルグループ・アップアップガールズ（仮）が、新体制初となるデジタル写真集『Let's party up！』（撮影：西村康、税込2200円、ワニブックス）の配信が始まりました。Amazonや楽天kobo、DMMブックスなどの各電子書店で購入できます。【写真】八重歯がキュートな小野田あやささん。メンバーカラーは青！2025年に新体制となってから初めてのデジタル写真集となる同作には、メンバー全員が登場。5人のうち4人が初の水着グラビア