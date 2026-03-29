マキシマム ザ ホルモンが、主催イベント『帰ってきた地獄絵図～コスプレ限定地獄～』のライブ映像80分SPをABEMAプレミアムにて4月10日20時より独占配信する。 （関連：京本大我×マキシマム ザ ホルモン、松村北斗×大泉洋……憧れの存在と急接近したSixTONESメンバー） 2006年からスタートした本企画は、過去には“フルフェイス着用限定”、“顔面ストッキング着用限定”、“すっぴん女子限定”と