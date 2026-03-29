☆3連敗も3年目コンビがキラリ2点のリードを守りきれず、開幕3連敗となってしまった相川ベイスターズ。しかし先発した石田裕太郎は7回までヤクルト打線をキリキリ舞いさせ、今季初スタメンの度会隆輝はホームランを含む3安打の固め打ち。2023年ドラフトコンビが確かな成長を見せた試合でもあった。結果だけを見れば8回に4連打を浴び逆転された石田裕太郎。しかし相川監督は7回まで被安打3、四球1、奪三振9の快投をみせていた