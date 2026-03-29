福岡県警八幡東署は29日、北九州市八幡東区桃園2丁目を訪れていた女性の携帯に同日午前10時半ごろ、広島県警の捜査員を名乗る男から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「あなた名義の銀行口座が不正利用されている」「取引銀行と残高を教えて」などと言われる内容。その後、LINEのビデオ通話に誘導され、警察手帳のようなものを見せられ個人情報を聞かれるなどしたが、実害なく終わっているという