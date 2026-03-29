「痛みを感じることは、時に良いことだ」。2026年ワールドカップに向けた強化試合で、ベルギーに大敗した後、W杯開催国のアメリカで指揮を執るマウリシオ・ポチェティーノ監督はそう語った。米メディア『The Athletic』が報じている。現地３月28日にアメリカはアトランタのメルセデス・ベンツ・スタジアムでベルギーと対戦し、２−５という「痛みを伴う」敗戦を喫した。試合後、ポチェティーノ監督は記者団に対し、選手たちが