30日の広島県の天気です。午前中はおおむね晴れるでしょう。午後は雲が広がり、夜は全般に雨が降る見込みです。予想気温です。最低気温は広島は10度、庄原は4度くらいでしょう。最高気温は広島は22度、庄原は23度くらいの見込みです。週間予報です。30日夜から31日にかけては雨が降ったりやんだりで、3日も再び雨が降るでしょう。気温は平年より高い日が多い見込みです。【2026年3月29日】