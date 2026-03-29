「Ｆ１・日本ＧＰ・決勝」（２９日、鈴鹿サーキット）メルセデスのキミ・アントネッリ（イタリア）が第２戦中国ＧＰに続いて２勝目を挙げた。５年ぶりに復帰したホンダのパワーユニットを搭載するアストン・マーチン勢は、フェルナンド・アロンソ（スペイン）が１８位、ランス・ストロール（カナダ）はリタイアした。開幕戦オーストラリアＧＰと第２戦中国ＧＰは、２台ともリタイアしていたため、アロンソは今季初完走。次戦は