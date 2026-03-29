中国・山西省のビルで火災があり、3人が死亡しました。激しく燃え上がる炎。中国のSNSに投稿された映像です。火に包まれた外壁が落ちていく様子もうつっています。中国国営の中央テレビによりますと、28日夜、山西省・太原市のビルで火災があり、これまでに3人が死亡、23人がけがをしました。すでに火の手は収まっているということで、警察や消防が出火の原因を調べています。