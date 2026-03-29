「巨人６−１２阪神」（２９日、東京ドーム）プロ初先発となった巨人のドラフト３位・山城京平投手（亜大）はプロの洗礼を浴びた。２つの死球を与えるなど、制球が定まらず、三回に無死満塁のピンチを招いたところで無念の降板。２回０／３を５失点でＫＯとなった。試合後、山城は不本意な投球に「自分の実力が出せなかった。雰囲気に飲み込まれたんで。もう一度イチからやり直しです」と肩を落とした。首脳陣からどんな声を