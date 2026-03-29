X JAPANのYOSHIKIが29日、三重県・鈴鹿サーキットで開催された「2026 FIA F1世界選手権シリーズAramco日本グランプリレース」の決勝スタート前セレモニーで「君が代」を演奏した。09年のF1開催再開以降、最多となる観客動員数の13万人が詰めかけた会場でピアノとドラムによる特別アレンジで披露。SNS上では「こんなにカッコいいロックな国歌は聞いたことない」「YOSHIKIアレンジ、F1のスタート前に合いすぎていて最高」とい