昨季セ・リーグ首位打者と最高出塁率の２冠を獲得し、３月に行われたワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の日本代表にも選ばれたプロ野球・広島の小園海斗内野手の妻で、モデルの渡辺リサがスポーツ観戦を楽しむ姿を披露した。２９日までに更新したインスタグラムに「スポーツ観戦しかしてないやん」とつづると、バスケＢ１リーグの広島ドラゴンフライズの試合を観戦した様子を公開。チーム名が入った赤いＴシャツに